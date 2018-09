La razón por la que integrante de ‘Acapulco Shore’ terminó su compromiso

View this post on Instagram

La vida es de ciclos y todos hemos finalizado uno… Hace unos meses un hombre que amé me pidió casarme con él y sin pensarlo dije “Sí”… Mi corazón y mi mente estaban sincronizados, porque @john_guts era esa persona que me había dado fuerza, seguridad y amor que muchos hombres no me lo habían brindado, sin embargo la vida me ha enseñado que para amar, primero tienes que amarte a ti mismo y justo estoy en esa etapa, en donde aprecio mi soledad, mi espacio, mi familia, mis amigos y sobre todo la mujer que soy. De ti John puedo decir que eres un gran hombre y que tus cualidades están por encima de cualquier defecto, esos que casualmente ensucian los finales de las relaciones. Extrañaré tus consejos, tus detalles, tu amor por los pingüinos, tu pasión por el color blanco y tus charlas de grandes visiones, que seguro lograrás. Me dijiste un día que uno viene a este mundo a ser feliz y ambos tenemos ese derecho, por eso es que tú y yo hemos decidió cerrar este sueño de más de tres años… Gracias por ser mi cómplice, mi conciencia, mi felicidad y también mi amigo. Finalizó este mensaje con la frase que alguien me compartió: “Bendito sea el amor que te suelta para poder amarte a ti mismo”.