Estrenos de cine: Esta semana habrá comedia, suspenso, fantasía y acción

Esta semana no hay escusas para dejar de ir a las salas de cine, ya que se presenta una cartelera variada con una comedia, un trhiller, un filme de fantasía y el retorno de una de las sagas de acción más famosas de la historia. Conoce los estrenos de la semana.

"Crasy Rich Asians" ("Locamente millonarios", en Latinoamérica)

En esta comedia, Rachel Chu es profesora de economía en la Universidad de Nueva York, allí conoce a Nick Young, profesor de historia y se enamoran. Ambos viajan a la ciudad natal de Nick, Singapur, para asistir a la boda de su mejor amigo.

Es allí donde Rachel descubre que su novio pertenece a una de las familias más ricas de Asia y que todas las solteras de clase alta están increíblemente celosas de ella.

También puedes leer: ¡Increíble! Un estadounidense dirigirá una película de James Bond

A post shared by Crazy Rich Asians (@crazyrichasians) on Sep 9, 2018 at 9:29am PDT

View this post on Instagram

"Searching" ("Buscando", en Latinoamérica)

Tras la desaparición de la hija de 16 años de David Kim, una investigación local es puesta en marcha con una detective asignada al caso. Pero 37 horas más tarde y sin una sola pista, David decide revisar el único lugar en donde nadie ha buscado, aquel en donde todos los secretos se guardan hoy día: la laptop de su hija.

Este thriller moderno está narrado mediante los dispositivos tecnológicos que utilizamos todos los días para comunicarnos.

Otra nota que puedes leer: “Searching”: Un padre debe buscar pistas de su hija perdida en su computadora

The twist of the year has everyone talking. Can you keep the secret? #SearchingMovie NOW PLAYING! Get tix: https://t.co/Xdz1ErxHO7 pic.twitter.com/bdrjaV8xRs

"The Predator" ("El depredador", en Latinoamérica)

Los cazadores más letales del universo son más fuertes, inteligentes y mortales que nunca. Además, se han mejorado genéticamente con el ADN de otras especies.

Cuando un niño accidentalmente desencadena su regreso a la Tierra, solo un grupo de exsoldados y una profesora de ciencias podrán evitar el fin de la raza humana.

A post shared by The Predator (@predator) on Sep 19, 2018 at 3:15pm PDT

View this post on Instagram

"The House with a Clock in Its Walls" ("La casa con un reloj en las paredes", en Latinoamérica)

Esta mágica aventura, que te pondrá los pelos de punta, cuenta la historia de Lewis, un niño de 10 años, que se va a vivir con su tío a una antigua casa con un misterioso corazón que hace tic toc. Pero la aburrida apariencia de su nuevo pueblo cobra vida con un mundo secreto de brujos cuando Lewis accidentalmente despierta a los muertos.

En esta cinta de fantasía actúan Cate Blanchett, Jack Black, Renée Elise Goldsberry, Kyle MacLachlan y Sunny Suljic.

On September 21, discover a place where magic lives. Watch the new trailer for The House With a Clock In Its Walls. #HouseWithAClock 🕒 pic.twitter.com/KEDRADLuYm

— The House with a Clock in Its Walls (@housewithaclock) June 28, 2018