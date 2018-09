Muestran cómo vivieron la princesa Diana y Dodi Al Fayed sus últimas horas de vida

View this post on Instagram

31 august 1997: Diana dies at the hospital in Paris after a tragic accident under the Halma tunnel,on board a black Mercedes. with her you die Dodi al fayed and l 'driver henry paul. Goodbye People's Princess 🌼❤️🦋#princessdiana#katemiddleton#princessofwales#dianaspencer#ladydiana#princessdiana#queenelizabeth#royalfamily#carcrash#paris#tunnel#incidente#principessadiana#dodialfayed#princeharry#princewilliam#goodbye#peoplesprincess#missher#sad#cry