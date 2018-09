¿Justin Bieber y Hailey Baldwin se casaron en secreto en Nueva York?

Con apenas unos meses en pareja, Justin Bieber se casó con Hailey Baldwin en Nueva York el jueves por la tarde.

Según informó la revista People, el cantante canadiense de 24 años y la modelo, de 21, "lo hicieron y no escucharon los reparos de nadie".

De acuerdo a la publicación, la pareja solo contrajo matrimonio civil; ya que al parecer próximamente realizarán una ceremonia religiosa más una fiesta íntima con amigos y familiares.

La estrella mundial del pop le había propuesto matrimonio a la joven rubia el 7 de julio pasado en un majestuoso complejo de Bahamas, en el cual interrumpió una cena para hacer de forma pública la propuesta.

Hailey Baldwin utilizó su cuenta de Twitter para desmentir a la revista "People", que en su edición digital informó que se casaron en secreto en Nueva York este jueves.

I understand where the speculation is coming from, but I’m not married yet!

— Hailey Baldwin (@haileybaldwin) September 14, 2018