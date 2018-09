ENTREVISTA. Kate del Castillo no planea regresar a México

Publinews Internacional tuvo un encuentro con Kate del Castillo en el hotel The London West Hollywood en Los Ángeles. La misma que protagonizó los mediáticos incidentes con el famoso narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán que llevaron a su captura a comienzos de 2016.

La que también luego se decidió a narrar todo en el documental "Cuando conocí al Chapo", donde mostró cómo fue traicionada por el actor Sean Penn, misteriosamente asediada por sus acciones, y donde reveló sus más hondas frustraciones con el gobierno mexicano.

Hace años que Kate del Castillo no pisa México, y no piensa hacerlo por ahora. Por eso la serie que protagoniza en Netflix, Ingobernable, tuvo que reacomodar sus locaciones para que la actriz no tuviera que entrar al país.

Publinews Internacional

“No me afectó en lo más mínimo no poder estar en México. La producción lo resolvió muy bien y en Colombia están produciendo increíblemente, pero a mí no me afectó. Yo iré cuando tenga que ir porque hace años que no me llaman para trabajar en México. Y si quisiera regresar podría hacerlo, pero no quiero, al menos hasta que no me den garantías o hasta que mis abogados no me digan lo contrario, hasta que no se vaya este gobierno, porque no confío en el gobierno en lo más mínimo, por lo menos en este que está ahora, no, para nada”, dice Kate del Castillo sacando fortaleza de lo vivido.

¿Cómo ves a tu personaje en esta segunda temporada?

— Me gusta Emilia porque es aguerrida, incluso dejó de lado a su familia para luchar contra el sistema. Su marido la decepciona y ella siente que debe hacer justicia para el pueblo mexicano y eso me encanta porque hoy finalmente ya no hay palabra de honor. Pero ella es una mujer íntegra.

¿Cuánto hay de realidad en Ingobernable?

— Creo que esta serie, si algo tiene, es que es pura realidad, obviamente los personajes y la trama es ficción pero son cosas que suceden en México. Creo que la serie ha sido muy bien recibida porque finalmente estamos mostrando una realidad de la que no podemos hacer oídos sordos.

¿Qué desafíos te planteó la serie en la grabación de esta segunda temporada?

— En lo emocional es muy duro porque es un personaje que requiere de una concentración y de una fortaleza emocional, sentimental, intelectual y física, entonces termino súper cansada porque todas las escenas son súper arriba y también me costaba mucho trabajo conectar con esa parte sentimental en el sentido de que ella está perdiendo a su familia. Aunque yo no tengo hijos, soy mujer y soy muy maternal, muy protectora y me conecto muy fuerte con ese sentimiento.

¿Cuáles son tus planes ahora?

— Estoy en plenas grabaciones de La Reina del Sur y creo que voy a terminar hasta diciembre. Volver después de tantos años ha sido dificilísimo porque es un personaje muy querido y me dio mucho nervio porque hay mucha presión, pero estoy segura de que estaremos a la altura de la primera porque la historia está increíble.

¿Y después de la Reina del Sur?

— Necesito una comedia ligera, porque ya tengo suficiente drama en mi vida. Me encanta la comedia, aunque no he hecho mucha. Me encantaría hacer una para Netflix que sea completamente diferente a lo que me han visto.