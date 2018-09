VIDEO. Captan el robo a presentadora Mónica Garza en una zapatería en México

View this post on Instagram

#diadelperiodista Desde niña siempre tuve muchas preguntas,¡Muchas! Y muy pronto me di cuenta que veía la vida y mi realidad inmediata con una mirada distinta, que me fijaba en cosas que muchos en mi entorno simplemente no veían, mucho menos se cuestionaban. Esa forma de ver me acercó a cosas y situaciones que me han divertido mucho, otras me han dolido mucho, y otras me han hecho entender y asimilar mejor el mundo en el que vivo, y los muchos y muy distintos mundos de otros. ¿Por qué? ¿Para qué ? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cuándo empezó? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué se siente? ¿Qué sentiste? ¿Que se hace con eso? ¿A quien le pasa? ¿A quien no le pasa? ¿Cómo pasó? ¿Quien estaba? ¿Y que pasó después? ¿Cómo era antes? ¿Y los demás donde están ahora?… Y así empezó mi obsesión por escudriñar en la tan compleja condición humana. Fui creando además -a partir de las muchas respuestas que fui encontrando- una moral distinta en mi, al menos muy distinta a aquella con la que fui educada y que muy temprano empezó a estorbarme. Luego empecé a sentir la necesidad de "contar la historia", que fui descubriendo que era como contar mi historia pero a través de otras historias, e irla recomponiendo de todos esos pedazos. Yo no me paré un día y dije : "Quiero ser periodista"… Yo digo que la vida me hizo periodista, mi curiosidad, mi necedad y esa mirada con la que de otro modo quizá no hubiera sobrevivido -no por mucho tiempo- lejos de una camisa de fuerza… Hoy se celebra el Día del Periodista y yo festejo agradeciendo al destino y a tantos y tan grandes maestros que me he encontrado en el camino. Los honro con mi respeto y con esa mirada que me hizo ser parte de este oficio tan apasionante. No es lo mismo ver que observar, preguntar que cuestionar, decir que comunicar, y describir que crear emociones a través del relato de un hecho. A todos mis amigos, colegas y maestros en este camino de la comunicación, mi mas sincera felicitación y agradecimiento.