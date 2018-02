Cantante denuncia formalmente a Nick Carter por violación

La cantante Melissa Schuman confirmó que presentó un informe policial en contra de Nick Carter, a quien acusa de violación.

En noviembre pasado, la exintegrante del grupo "Dream", acusó a Carter de violarla en su departamento en 2002.

El integrante de "Backstreet Boys" respondió describiéndose a sí mismo como "conmocionado y entristecido" y afirmando que pensaba que su encuentro sexual había sido "consensual".

Schuman ahora ha declarado que presentó un informe con el Departamento de Policía de Santa Mónica el miércoles (7 de febrero).

I’m finally doing what I thought I could no longer do. Im filing a police report #timesup ✊🏻 #bebrave #bethechange #metoo thank you @RAINN for empowering me to take this step.

— MelissaSchuman (@MelissaSchuman) 7 de febrero de 2018