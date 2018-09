Paola Chuc divide las opiniones de los críticos durante el noveno concierto de "La Academia"

La final de “La Academia” está cada vez más cerca. Ocho jóvenes continúan en la competencia del reality show de talento producido por “TV Azteca”.

La competencia para la representante guatemalteca Paola Chuc se pone cada vez más difícil. Durante el noveno concierto, la joven de tan solo 21 años no convenció al panel de jueces con su interpretación.

En está ocasión, Paola interpretó el tema “Lloviendo estrellas” del cantante mexicano Cristian Castro.

Transmisión en vivo

Las críticas

Arturo López Gavito fue el primero en dar su opinión: “Paola lo hemos hablado. Empieza ‘La Academia’ y tu voz resalta. Luego llegan los compatriotas y se comienzan a poner a la par. Hoy ya conocemos tu potencia. Te vengo pidiendo algo diferente cada semana. Si en ti no hay una reinvención, vas a llegar al final, pero no va a ganar Guatemala”.

Posteriormente, Edith Márquez se refirió a la presentación de Paola. “La verdad es que lo lamento mucho que no haya sido tu noche. Tú sabes que me gusta lo que haces, pero no veo ningún cambio. Escuché la canción gritada, no estaba matizada”, resaltó la juez.

“Al igual que Diego y Katherine tienes un país que te apoya. A mí sí me gustó. Me hubiera gustado no solo verte parada, me hubiera gustado verte haciendo una interpretación distinta. Así como debemos estar preparados para el fracaso, debes estar preparada para el éxito”, fueron los comentarios que hizo Edwin Luna con respecto a la actuación de la guatemalteca.

Finalmente Horacio Villalobos resaltó: “Tengo una negativa y una positiva. La negativa es que efectivamente gritaste y volviste a los vicios de pararte y mover las manos de determinada forma. La buena, es que tienes la materia prima, pero te has quedado en tu zona de confort”.

El director de "La Academia", Héctor Martínez, salió al final en defensa de la guatemalteca, afirmando que muchas personas “hablaban por hablar”. Además resaltó el talento que posee Paola Chuc.

Un poco molesto, Martínez abandonó el set tras dar su opinión sobre los comentarios que emitieron los jueces sobre la guatemalteca.

