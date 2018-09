Forense revela la causa de la muerte de Dolores O'Riordan, vocalista de Cranberries

La cantante Dolores O'Riordan murió el pasado 15 de enero al ahogarse en la bañera de su hotel en Londres tras haber consumido alcohol en exceso, según el informe forense presentado este jueves.

La jueza forense Shirley Radcliffe, del tribunal londinense de Westminster, expuso sus conclusiones afirmando que fue "un accidente", lo que ya determinó la Policía al investigar el caso.

Radcliffe ha indicado como causa del fallecimiento el "ahogamiento por intoxicación etílica", después de que la autopsia del cuerpo de la artista demostrara que tenía altos niveles de alcohol en la sangre.

Durante la investigación, la agente de policía Natalie Smart explicó que halló el cadáver de la cantante sumergido bajo el agua en la bañera de su habitación del hotel Hilton, donde se encontraron también varias botellas de champán.

También había varias cajas de medicamentos de prescripción médica, pero los niveles de estos en la sangre de O'Riordan estaban dentro de los límites permitidos.

En cambio se encontró una tasa de alcohol cuatro veces superior al límite legal autorizado para conducir en Reino Unido (0,8 gramos por litro de sangre).

A la cantante se le había diagnosticado un trastorno de bipolaridad pero respondía bien a su tratamiento, según la investigación de las causas de su muerte.

Heading to YYZ to see my babies ❤️❤️❤️happy new year everyone! pic.twitter.com/zRJueGRX1s

— Dolores O'Riordan (@DolORiordan) December 26, 2017