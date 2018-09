Eduardo Yáñez cachetea a un adulto mayor y casi es linchado

Aún no se ha olvidado el escándalo que provocó Eduardo Yáñez por golpear a un reportero de “El Gordo y la Flaca” en 2017, ahora vuelve a meterse en tremendo lío.

De acuerdo con medios mexicanos, hace unos días perdió los estribos y golpeó a un señor, lo que casi provoca que lo lincharan.

El actor se encontraba grabando la serie de Telemundo "Falsa identidad" cuando le pegó una cachetada a una adulto mayor le dijo varios insultos racistas.

Una persona que se encontraba en el lugar narró lo sucedido.

“Eran como las 11:20 de la mañana y él se estaba preparando para la grabación, don Mario Peña y yo nos quedamos mirando en la puerta de su local… Don Mario estaba mandando un mensaje, y Yáñez volteó a mirarlo y le dijo: ‘¿qué me estás mirando?, déjame hacer mi trabajo’. Entonces el señor le contestó: ‘yo no te estoy haciendo nada’; pero Yáñez le respondió: ‘déjame hacer mi trabajo, no me estés interrumpiendo'”.

Yáñez se acercó molesto y le dijo: ‘te estoy hablando, que no me mires, deja de grabarme, pin$%& indio de mie&$@’. Don Mario le contestó: ‘mie&$@ tú, compa, yo no’, y entonces Yáñez le soltó un trancazo al señor, que lo hizo azotarse contra la pared".

Según la publicación, el altercado despertó la solidaridad del pueblo que “casi lincha” al actor, de no ser por la intervención de los cuerpos de seguridad.

El informante indicó que la víctima tenía la cara roja del golpe que le dio y que sus familiares no se quedarán tranquilos.

En contra de Televisa

La crisis económica que atraviesa Televisa los ha obligado a quitar los contratos de exclusividad a algunas de sus estrellas, entre ellas Yánez.

En una reciente entrevista compartió su malestar por lo sucedido e indicó que terminó decepcionado de la compañía.

"Siento frustración y coraje por la manera en que fueron hechas las cosas respecto a mí, yo creo que después de haber trabajado tanto tiempo y de manera tan efectiva para la empresa, no me lo esperaba", dijo.

Falsa Identidad! A post shared by Eduardo Yañez (@eduardoyanezofc) on Aug 29, 2018 at 12:48pm PDT

Tras darse a conocer la noticia, el intérprete habría decidido irse de la empresa y emigrar a otra compañía de entretenimiento.

A través de su cuenta de Instagram ha venido compartiendo varios videos de lo que será su participación en la serie "Falsa Identidad".

"A nadie le gusta perder contrato con alguna empresa, y menos la compañía con la que crecí, en eso iba mi desilusión, estribaba mi coraje, vulnerabilidad, mi dolor, tristeza, frustración, llámalo como quieras, fueron muchos años los que laboré para esta empresa, y mis ideales como productor o director, un futuro con la empresa con la que nací y crecí; siempre están los planes en tu cabeza; mi espalda, mis músculos rotos, mi superación, mis cirugías de columna por las es escenas que hice a caballo en telenovelas como Fuego en la sangre. Yo nunca he querido que me doblen”, reveló el intérprete.