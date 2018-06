Elenco del programa de Telemundo “Un nuevo día” realiza oración y pide ayuda para Guatemala

Todos los días, antes de comenzar el show, hacemos una oración. Hoy pedimos a Dios por nuestros hermanos en #Guatemala. #UnNuevoDia #MasCercaDeTi . . . . @rasheldiaz @marcoantonioregil @patriciamanterola @felipeviel @zuleykarivera

