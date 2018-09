Gaby Moreno dará concierto en Guatemala por los damnificados del volcán de Fuego

La “gira benéfica” en apoyo a los damnificados del Volcán de Fuego continúa y su próxima parada es en Guatemala unida al V Festival Acústico. Muy feliz de tener como invitados en esta ocasión a @cabralu @elcaloncho @ninaindigomusic Y @sofy_ortiz96 // Si quieren asistir y apoyar esta causa pueden visitar el link que puse en mi bio. **Evento privado/cupo limitado** Poster art by @ce_visual

A post shared by Gaby Moreno (@gaby_moreno) on Aug 21, 2018 at 11:40am PDT