Pastor se disculpa por “manosear” a Ariana Grande durante un evento público

Ariana Grande ha vuelto a ser el centro de la atención en las redes sociales. Esta vez, por el incómodo momento que vivió durante el funeral de la icónica Aretha Franklin, quien falleció a los 76 años después de sufrir cáncer de páncreas.

Grande fue invitada a interpretar el éxito "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman' durante el evento, en forma de homenaje. La ceremonia fue oficiada por el pastor Charles H. Ellis III, quien saludó a la artista de una manera que no fue bien recibida y le generó muchas críticas.

Rápidamente las fotos y videos del momento se viralizaron y muchas personas salieron a defender a Ariana, pues consideran que la forma en que el pastor la abrazó no era la correcta. Después de la actuación de la cantante, Ellis III la recibió, colocando su mano contra un lado de su pecho.

Los usuarios se han mostrado indignados por lo sucedido y aseguran que se trata de acoso sexual.

El pastor Charles H. Ellis III ofrecido públicamente una disculpa Ariana Grande diciendo:

"Yo sinceramente pido disculpas a Ariana Grande y a sus fans, Nunca sería mi intención tocar el pecho de una mujer, supuse que había puesto mi brazo alrededor de ella. " pic.twitter.com/DbQ86Gr6J8 — Eduardo Medina (@MsTonyx) September 1, 2018

Se disculpa con ella

Después de las fuertes reacciones que ha recibido, el predicador decidió realizar una disculpa por medio de The Associated Press. Durante una entrevista, el pastor aseguró que no lo hizo con intención.

“Nunca sería mi intención tocar el seno de ninguna mujer. Supongo que la rodeé con mi brazo y tal vez crucé la frontera, tal vez fui demasiado amigable o familiar, pero nuevamente me disculpo”, comentó.

“Personalmente y sinceramente me disculpo con Ariana, sus admiradores y toda la comunidad hispana”, agregó.

Por el momento Ariana Grande no se ha pronunciado sobre lo sucedido ni ha dado a conocer su opinión.

Este es el momento extremadamente incómodo por el qué pasó @ArianaGrande durante el funeral de #ArethaFranklin – El Obispo ofreció excusas, pero el incidente ya le está dando la vuelta al mundo. El famoso R-E-S-P-E-C-T de Aretha fue pisoteado en su propia despedida pic.twitter.com/G0ejzOVDur — Luis Carlos Vélez (@lcvelez) September 1, 2018

Así le corrió mano el pastor a Ariana Grande en el funeral de Aretha Franklin pic.twitter.com/MSfjAVcJai — Camping Parque Bustamante (@pqebustamante) September 1, 2018