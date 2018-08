Paty Manterola presume cuerpazo y enseña todo en traje de baño transparente

¡Me siento muy afortunada de comenzar mañana un nuevo proyecto de actuación! 😃😃😃¡Que gran bendición llamar “trabajo” a algo que me apasiona desde niña y que además en esta ocasión tengo la fortuna de grabar junto al mar!…Muy pronto les cuento más detalles 😉 Great pic by my love @forrestkolb — I feel very lucky to start a new acting project tomorrow! What a great blessing to call "work" something that I am passionate since childhood and also this time I have the fortune to shoot by the sea! … I will tell you more details very soon! 😉 #PattyLovesLife #PattyLoves #mar #ocean #acting #actuacion #tv @palomeragroup

A post shared by ♥ Patrícia Manterola ♥ (@patriciamanterola) on Aug 26, 2018 at 4:28pm PDT