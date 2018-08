Ingrid Coronado sorprende a sus fans al publicar una foto en topless

💄☀️ Siempre hemos escuchado que el sol daña la piel, el problema es que es como el karma, tardan en llegar las consecuencias que pueden ser desde manchas, hasta enfermedades más peligrosas… Por eso debemos de aplicar bloqueador del 50 cada 3 horas!! Hay unos en polvo para cuando estamos maquilladas 😉 #IngridAlNatural #naturalme #imnotperfect #nomakeup #amarteatimisma

A post shared by Ingrid Coronado 🇲🇽 (@ingridcoronadomx) on Aug 19, 2018 at 5:05pm PDT