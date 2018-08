Por primera vez se revelan detalles del divorcio de Fernando del Solar e Ingrid Coronado

Desde 2015, Fernando del Solar e Ingrid Coronado iniciaron el proceso de divorcio el cual ha tomado un nuevo giro.

Probablemente la justicia gire de lado del argentino, ¿la razón? es que ella faltó a una de las citas impuestas por el Tribunal Superior de Justicia.

Al faltar a su citatorio, la juez que está a cargo del caso la declaró como si ella habría aceptado las condiciones del acuerdo al que el argentino pretende llegar.

El programa "De Primera Mano" consultó con el expresentador de "Venga la Alegría" sobre esta decisión.

"A mí no me han informado nada, eso está en manos de los abogados y no quiero hablar más para no complicar las cosas". Además aprovechó la ocasión para reiterar, "eso ya pasó, ya pasó hace tres años, ya basta, hablemos de otra cosa".