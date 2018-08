¡Irreconocible! Así luce Kylie Jenner en la nueva edición de Vogue Australia

Si hay algo que Kylie Jenner sabe hacer muy bien es dar cambios radicales de look. Si se observan las fotografías de cuando era niña y adolescente, uno puede darse cuenta que su rostro fue cambiando, y no precisamente por el crecimiento.

La joven empresaria se realizó inyecciones y cirugías para cambiar sus rasgos, en especial sus labios.

Ahora, en pleno 2018 y después de dar a luz a su hija Stormi, decidió volver al aspecto con el que muchos la recuerdan de niña, removiendo el líquido que hacía que sus labios se volvieran más grandes y seductores.

En septiembre, la joven será la porta de la más reciente edición de Vogue Australia y, sin duda, se ve muy diferente.

First look: @KylieJenner covers Vogue Australia's September 2018 issue. Read the cover story here where Jenner talks love, Stormi and her billion-dollar beauty business. https://t.co/bQqaeLlWTG pic.twitter.com/6paHYut1ax — Vogue Australia (@vogueaustralia) August 17, 2018

Jenner conversó con la revista y reveló detalles de su vida después de darle la bienvenida a su hija.

"No creo que mi vida haya cambiado desde que me convertí en mamá: creo que la manera en que veo la vida es la que ha cambiado desde que me convertí en mamá. Pienso más en el futuro. Solía ​​vivir cada día tal como venía, y ahora estoy mucho más pendiente del futuro. De hecho, siento que me amo más después de tener a Stormi. Y trato de ser … Quiero decir, ya soy una persona positiva, pero ahora lo soy mucho más, no solo por diversión".

También contó como es su vida ahora, con su novio y padre de su hija, el cantante Travis Scott.

"En realidad, estoy revisando Instagram en este momento, y dice que Travis y yo no vivimos juntos, así que solo puedo decirle a esas personas que aseguran que no estamos juntos, que nosotros nunca perdemos una noche para estar uno al lado del otro, vamos ida y vuelta desde mi casa de Calabasas hasta la casa de la ciudad que realmente nos funcione para estar juntos".

Kylie también hablo del impacto positivo de tener a su pequeña hija.

"Nunca pensé que al tener una hija, me haría pensar en la belleza en el futuro; definitivamente me ha cambiado, y siento que me ha hecho amarme más y aceptar todo sobre mí. Incluso mis orejas, siempre sentí que sobresalían demasiado, y ella tiene las mismas orejas que yo y ahora amo mis orejas".

"Es solo tener una perspectiva diferente de la vida para poder pasarle eso a ella. Quiero ser un ejemplo para ella. ¿Qué clase de ejemplo sería si dijera que no me gustaban sus orejas, y tampoco me gustaron las mías? Solo quiero enseñarle eso. Estoy tratando de amarme más a mí misma", agregó.

.@KylieJenner wears minimal makeup as she covers Vogue for the first time. (📸: Jackie Nickerson) pic.twitter.com/oGU7nRpaLb — Pop Crave (@PopCrave) August 18, 2018

*Con información de Nueva Mujer