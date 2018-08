Alicia Machado ofrece ayuda emocional a Marjorie de Sousa

Encantada con mis jeans 👖 Los originales #Colombianos #AliciaMachado @lamasinijeans #California @aliciamachadobrand #Repost @lamasinifashion ・・・ Back in stock! LP50 – Original Colombian Butt Lifting Jeans Made in Colombia 🇨🇴 www.lamasinifashion.com visítanos !

A post shared by Alicia Machado (@machadooficial) on Aug 14, 2018 at 10:08pm PDT