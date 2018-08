Por una foto, comparan a Aitana con uno de los personajes de Eugenio Derbez

Acá en Australia ya es 4 de Agosto y estamos festejando el cumpleaños de este angelito que hoy cumple 4 años y que nos tiene enloquecidos y desbordados de amor ❤️❤️❤️ Que tu camino sea siempre iluminado y bendecido, que tus alas te eleven a lo más alto y que tengamos la fortuna de acompañarte siempre. Te amamos con toda el alma y con todo el corazón. ¡Feliz Cumpleaños mi niña hermosa Aitana! 🎂🍭🍦🎈🎁🎉🌟

