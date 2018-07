Finalmente se revela el misterio sobre el “nuevo integrante” de la familia Derbez

Hace unas semanas Alessandra Rosaldo desató furor en las redes sociales al publicar un mensaje con el que asombró a sus seguidores. La esposa de Eugenio Derbez utilizó su cuenta de Twitter para dar a conocer que estaba emocionada por la llegada de un nuevo integrante a la familia.

Esto llevó a los usuarios a preguntarse si se trataba de un hermano o hermana para Aitana y muchos aseguraban que Rosaldo estaba embarazada.

“¿Qué creen? Estoy muy emocionada por esta gran noticia #UnoMásEnLaFamilia”, escribió Alessandra.

Ni Derbez estaba enterado

Tanta fue la conmoción que causó su mensaje que los rumores llegaron hasta Eugenio, quien al parecer no tenía idea de lo que se refería su esposa. El actor mexicano participó en un programa de televisión en el que le preguntaron si se convertiría en padre por quinta vez, a lo que él respondió que no sabía de qué se trataban las especulaciones.

“Le mandé un mensaje a mi mujer preguntando de qué se trata esto de que viene alguien en camino. Me mandó una respuesta de audio, pero no se los puedo poner porque no será algo que no pueda decir, pero les juro que yo tampoco sé de qué trata. Un bebé no es. Aparte que no he tenido tiempo así que más le vale que no esté embarazada”, respondió entre risas.



Se revela la verdad

Aunque Rosaldo no había querido pronunciarse al respecto y prometió revelar los detalles más adelante, los medios internacionales se le adelantaron y dieron a conocer la verdad. Fue el portal de Univisión quien explicó que no se trata de un bebé ni de una mascota, sino de una campaña para la fundación World Vision.

La iniciativa, que lleva por nombre #UnoMásEnLaFamilia saldrá a la luz el 25 de julio y la actriz decidió sumarse a la causa como vocera oficial.