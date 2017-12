Andrea Legarreta rompe el silencio ante rumores de separación con Erik Rubín

INCREÍBLE y triste toda la BASURA y MENTIRAS que publican en las redes… Casi a diario me encuentro con información falsa de TODO tipo, incluyendo de mi vida privada y laboral… Pero esto es el colmo… Gente que inventa una supuesta entrevista mía, en donde inventan una supuesta ruptura con Erik y el supuesto motivo es que yo me dedico a vender ciertos suplementos que seguramente son tan asquerosos y falsos como sus mentiras sin escrúpulos… Lo que ellos buscan es generar morbo en quienes los leen y de esa manera provocar que entren a un link que los conecta a una página en dónde venden productos que NO TIENEN NADA QUE VER CONMIGO!! Confío en el criterio de quienes están en las redes y se dan cuenta que cada vez hay más MENTIROSOS, OPORTUNISTAS Y ABUSIVOS y NO CAIGAN EN SU BASURA y permitan ser abusados por estafadores que piensan que sus publicaciones no tienen consecuencias… A nuestra familia no le hacen daño con sus mentiras, porque ya estamos acostumbrados a eso, pero lo que verdaderamente me preocupa es el daño que puedan hacer al público que “cae” en las redes de estos ladrones y compran sus productos, TENGAN CUIDADO por favor! No vayan a ocasionarles algún daño a su salud con los productos que venden! Gracias por leerme! Apapachos para ustedes con todo mi amor! 🙏🏻💖 #AtenciónPolicíaCibernética

