Asiste estos eventos durante los primeros días del 21 Festival del Centro Histórico

A partir de mañana, en este lugar hermoso como escenario principal, y en 50 sedes diferentes en el Centro Histórico, el 21 FCH dará inicio, durante 10 días, para presentar más de 150 actividades artísticas y culturales, todas gratuitas. ¡El Festival del Centro Histórico se viene! Y viviremos una #FiestaenelCentro

