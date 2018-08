Ricardo Rodríguez: “Disfrutemos de los espacios públicos del Centro Histórico”

El Festival del Centro Histórico invita a guatemaltecos y extranjeros a disfrutar de su 21 edición, con una gran variedad de manifestaciones artísticas, recreativas y tradicionales.

El jueves 9 de agosto, a las 18 horas, en la Plaza de la Constitución, se inaugurará la 21 edición del Festival del Centro Histórico, que finalizará el domingo 18 del mismo mes.

Publinews habló con Ricardo Rodríguez, director del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala y del Comité Organizador del festival, acerca de sus orígenes y las motivaciones más importantes para presentar el evento anual.









¿Cómo te sientes de que se acerca un nuevo Festival del Centro Histórico?

Es una gran responsabilidad. Hace 21 años, un grupo de personas visionarias propuso que los espacios públicos del Centro Histórico se convirtieran en escenarios para que los guatemaltecos pudiéramos gozar del trabajo de varios artistas.

Aquello que parecía una locura, ahora es parte de nuestra vida cotidiana. Los artistas y el público lo esperamos. Es una buena manera de mostrar que se puede vivir en paz. Disfrutemos de los espacios públicos del Centro histórico.

Representantes del @InguatPrensa, la @usacenlinea, el @fchgt, el @McdGuate y la Cervecería Centro Americana anuncian que el 21 Festival del Centro Histórico se celebrará del 9 al 18 de agosto. #21fchgt Vía @PublinewsGT pic.twitter.com/PJfQC1VJ3K — Espectáculos (@Espectaculos_PN) July 31, 2018

¿Qué opinas del tiempo y el esfuerzo que los artistas donan en beneficio del público y la sociedad?

No me gusta pedirle a ningún artista que done su trabajo, procuro no hacerlo nunca; sin embargo, el festival funciona así. Está establecido que es una fiesta en la que los artistas se presentan es porque quieren celebrar a la ciudad y presentar el trabajo que han conseguido con su esfuerzo y trabajo.

A ellos les toca dar ese motivo para que los ciudadanos vayamos al Centro Histórico y disfrutemos estar en un espacio tan hermoso.

Hace poco mencionaste de que este evento te ha enseñado que en Guatemala se puede trabajar en equipo…

Este es un ejercicio enorme que normalmente no podría suceder. Es ese tipo de cosas que las personas le llaman “imposible”, como liberar la Sexta Avenida de vendedores que llevaban 30 años de estar ahí. Este tipo de tareas siempre me han gustado.

He aprendido, con el tiempo y el trabajo, que cuando trabajamos juntos, podemos lograr lo que parece imposible.