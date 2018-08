La “mala noche” de Paola Chuc en el cuarto concierto de “La Academia”

La competencia se pone cada vez más fuerte en la nueva edición de “La Academia”. Doce jóvenes siguen en la lucha por obtener el primer lugar en el famoso reality show de talento.

Durante el cuarto concierto, la guatemalteca Paola Chuc no logró deslumbrar al panel de jueces, quienes criticaron la actuación de la artista, calificando su interpretación como una "mala noche".

A pesar de su imponente voz y su gran presencia, Paola no convenció a los jurados que tacharon de “repetitiva” su presentación. La joven de 21 años interpretó el tema “Mi razón de ser”, de la Banda MS.

Las críticas

“Esto es como lo que pasa en las computadoras, es un copy paste. Todo se hace repetitivo y deja de ser novedad. La banda se tiene que matizar. Tu soberbia me llegó a preocupar. Ya no vamos hablar de que cantas bien, pero… ¿cómo vas a sorprendernos?”, afirmó el juez de hierro, Arturo López Gavito.

Edwin Luna también resaltó las fallas de Paola. “Cantas muy bien, pero por primera vez tuviste varias fallas. Estabas batallando con los graves, te sentía insegura. Estoy de acuerdo con tu director, tienes mucha competencia. Te tienes que preparar de una forma distinta”.

Además de las fallas en su interpretación, Edith Marques también criticó el vestuario de la guatemalteca. “Cuida el vestuario. Tienes voz y presencia, espero que sigas creciendo”.

“Tú eres una alumna que ha recibido cada semana críticas positivas, esto te ha hecho sentirte blindada; sin embargo, hoy fue puro grito. Solo porque me pagan no me paré, la banda no es así. Esta noche muy mal”, fue la crítica que recibió Chuc por parte de Horacio Villalobos.

Al final, Adal Ramones le dio la palabra a Paola, quien afirmó no sentirse cómoda con la canción. “Yo ya sabía que esta canción iba a ser un poco complicada para mí, no es mi género. Voy a trabajar”, resaltó la guatemalteca.

También puedes leer: Viralizan video en el que compañeros y director "destrozan" a Paola Chuc