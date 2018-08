Buscan “gente de verdad” con “caras rudas” para nueva película de Mark Wahlberg

Mark Wahlberg está buscando unos cuantos tipos rudos para su próxima película.

Boston Casting dice que se realizarán pruebas de actuación en sus oficinas en el barrio de Allston y llama a “gente de verdad” con “caras rudas” a presentarse.

La compañía de casting dijo que busca trabajadores de la construcción, de fábricas, obras públicas, “pescadores, mafiosos, etc.” para distintos papeles con diálogo y extras que aparecerán en pantalla.

No está claro de qué película se trata, pero “Wonderland” _una colaboración entre Netflix, Wahlberg y el director de “Patriots Day”, Peter Berg_ está en los planes.

Wahlberg tendrá el papel protagónico del investigador privado de Boston de la serie de la cadena ABC en los 80, “Spenser: For Hire”, conocida en español como “Spenser investigador”.

Hey, hey you!! are you a ‘real’ guy with ‘tough face’? @markwahlberg wants you in his next movie!!

get the 411 at @BostonCasting

🎞📽🎬 pic.twitter.com/GnXktqHltg

— BostonAttitude (@BostonAttitude) July 31, 2018