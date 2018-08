Muere famoso actor del elenco de la telenovela “Pedro el escamoso”

HERBERT KING 1963-2018 La noticia triste del día, es que fallece el actor #HerbertKing a los 55 años, el colombiano tuvo una amplia trayectoria en papeles de soporte en grandes producciones como La Tormenta, Doña Barbara, Bella Calamidades y Lynch. Una gran figura que hoy nos deja.

