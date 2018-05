Así lucen en la actualidad los protagonistas de "Pedro, el Escamoso"

La novela, que fue protagonizada por Miguel Varoni, Sandra Reyes, Javier Gómez, Diego Ramos y Marcela Mar, narra la historia de Pedro Coral Tavera, un galán que no es rico, no es guapo, no se viste bien y se creía buen bailarín.

Es la historia Pedro, el galán implacable llega a Bogotá Colombia, escapando de su pueblo natal a raíz, nada más ni nada menos de que de un problema de faldas.

Ya pasaron 17 años del estreno de la novela del mujeriego que se enamora de su jefa, Paula Davila, y ahora se transmite por un canal de la televisión guatemalteca a las 18:00 horas.

Cómo lucen sus actores en la actualidad

La mayoría de los actores ha participado en gran cantidad de telenovelas y comparten sus fotografías en las redes sociales.

Marcela Mar (Mayerli Pacehco) impresiona a sus seguidores con sus candentes fotografías que publica en su cuenta de Instagram.

Sandra Reyes (Paula Davila) es Cecilia en Paraíso Travel, serie que narra la historia de una joven que recibe una llamada de despedida de su padre que se marcha a Nueva York.

Miguel Varoni, (Pedro Coral Tavera) actualmente participa en la novela "El Señor de los Cielos", en la que hace el papel de un narcotraficante de Colombia.

Alina Lozano (Nidia Pacheco) la alegre señora que soñaba con casarse con Pedrito Coral, continúa participando en series colombinas.

La pequeña habana A post shared by Alina Lozano Acosta (@lozanoalina) on Dec 13, 2017 at 3:06pm PST