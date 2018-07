“La Academia” desenmascara supuesta mentira del novio de una de sus participantes

Luego de haber deslumbrado al panel de jueces con la interpretación de “Labios compartidos” de Maná, Dalia se convirtió en el centro de atención del tercer concierto de “La Academia”.

Los jueces alabaron la actuación de la mexicana, quien luego fue interrogada por Adal Ramones por una noticia que se dio durante la semana. Hace unos días circuló un comunicado en las redes sociales en las que se afirmaba que la pareja de la participante habría sufrido un trágico accidente.

El comunicado de Dalia Duarte respecto al accidente de su pareja pic.twitter.com/WyuPrFNywZ — Ventaneando oficial (@Ventaneandouno) July 25, 2018

Según indica la información, Rafael Calderón, pareja de Dalia habría sufrido un accidente en un helicóptero mientras realizaba algunas tomas cineastas de su trabajo. La aeronave en la que volaba se desplomó a una altura de 30 metros.

Ante tal situación, Dalia obtuvo un permiso especial para poder visitar a su pareja en el hospital. Pero, con un video, la producción de “La Academia” demostró que dicho percance se trataría de una farsa.

En aprietos

“No existen registros del accidente, ni tampoco hay información de él en el hospital que ingresó”, afirmaron en el clip.

Dalia, muy confundida afirmó no saber nada de la situación, ya que ella estuvo con su pareja solamente 15 minutos. “Me siento muy confundida. Llevo tres años con él y nunca inventaría algo así. No tendría porque inventarse, pero no sé, no estuve ahí para verlo”, detalló la académica.

Recordemos que durante el segundo concierto del famoso reality show, Rafael le pidió matrimonio a Dalia.

