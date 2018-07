Así fue encontrada Demi Lovato el día de la sobredosis

El 24 de julio a medio día, Demi Lovato fue hallada inconsciente en su cama tras una noche de fiesta y excesos.

Un miembro del staff de la cantante fue quien la encontró y llamó de inmediato al servicio de emergencia 911.

El sitio web TMZ reveló que la cantante invitó a varios amigos a su casa de Hollywood Hills para continuar la fiesta después de asistir al cumpleaños de uno de sus bailarines.

Aún no se sabe en qué momento la intérprete se acostó a dormir tras haber consumido toda la noche.

Cerca de las 11 de la mañana, una de sus asistentes ingresó al dormitorio preocupada porque ella todavía no había salido de la habitación y la encontró en estado inconsciente por lo que llamó al 911.

Cuando los paramédicos arribaron en la lujosa mansión, la intérprete seguía sin responder.

Un empleado reveló al personal médico que había estado de fiesta toda la noche y los paramédicos determinaron que había sufrido una sobredosis por lo que rápidamente le dieron Narcan, un medicamento utilizado para contrarrestar el efecto de los opioides.

Wilmer Valderrama no dudó en ir a visitar a su ex al Cedars-Sinai Medical Center en Los Ángeles donde está internada tras sufrir una sobredosis de heroína.

El actor, de 38 años, fue fotografiado afuera del hospital el miércoles por la noche.

