Sebastián Villalobos enseñará a los niños cómo realizar experimentos caseros

A sus 22 años, con ocho millones de seguidores en Instagram y seis millones de suscriptores en YouTube, la carrera de Sebastián Villalobos va en ascenso.

El youtuber colombiano se prepara para un nuevo desafío como ídolo adolescente: ser la estrella de un nuevo show televisivo.

Nat Geo Kids lanza su primer programa original en América Latina: “Nat Geo Lab”, que se estrenó el pasado 23 de julio.

El show estará destinado a enseñar a los pequeños del hogar a hacer experimentos muy sencillos usando elementos que pueden encontrar en sus propias casas o que son fáciles de conseguir.

Debido a su experiencia con la audiencia adolescente, Sebas fue elegido para dar vida a cada unos de los desafíos científicos.

En una en una entrevista con Publinews, el "influencer" nos reveló más detalles del programa.

Un sueño hecho realidad

¿Cómo te sientes con este proyecto, tu primero como conductor en televisión?

Para mi es un honor que Nat Geo pusiera sus ojos en mi, y que Nat Geo Kids diera la oportunidad para que este sea el primer show que se grabe en Latinoamérica.

Creo que es una responsabilidad muy grande, pero tengo el nivel de respeto hacia el programa hacerlo de la mejor forma. Es un programa que me encanta, he aprendido muchos con cada grabación, los experimentos. Esto se vuelve en un trabajo en equipo y tienes que tener mucho cuidado con cada productor.

Fue un reto desde el principio porque nos estamos dirigiendo a los niños. He tenido la experiencia de trabajar con niños desde mi casa

El famoso YouTube @villalobossebas te invita a que no te pierdas la nueva de @NGKids llamada "Nat Geo Lab" que sacará el lado científico de los niños pic.twitter.com/OpvTie1STk — Espectáculos (@Espectaculos_PN) July 24, 2018

¿Qué papel jugaron tus hermanos?

Me ayudaron mucho, cada vez que me dirigía a las cámaras pensaba que les estaba hablando a ellos y que les enseñaba cómo hacer este cohete o este moco radioactivo. Todo el tiempo los tenía en la mente, fueron una musa de inspiración perfecta.

¿Cómo proyectas el éxito de la serie?

Va a ser increíble, porque los niños a tan corta edad podrán saber de qué compuestos está hecho el H2O, cuáles son los estados de la materia, también que tengan cuidado con el medio ambiente.

Todo esto ayudará mucho a la creatividad de los más pequeños y los papás lo verán porque disfrutarán con ellos cada experimento.

Enamorar a los más peques

El público infantil es sumamente diferente a tus seguidores de Youtube, ¿cómo te cambió el chip para llegar a ellos?

Ha sido un reto, porque sé que muchos llegarán a ver la serie tras conocerme como youtuber y no quiero que piensen que no soy yo, hay diferentes etapas de mi personalidad que he mostrado en mi canal dependiendo de cada video, así que no se les hará extraño verme dirigiéndome a niños.

En cuestión de los textos, hay personas que nos han orientado pero tengo la libertad de decidir qué no me gusta o sí me gusta, incluso cómo decirlo.

¿Qué es para Sebastián llegar a los más pequeños?

Una gran responsabilidad porque debe haber una congruencia en lo publicó en mis redes sociales y en lo que ven el programa. Nunca he tenido problemas en expresar lo que pienso o creo, incluso lo hago con mis hermanos.

Me resulta emocionante que de aquí en adelante los niños expresen el gusto por la ciencia en sus escuelas o que digan esto lo aprendí porque Sebastián me lo enseñó.