Modelo guatemalteca impacta con cuerpazo a 7 días de haber dado a luz a hija de Edwin Luna

Se que los cambios son enormes, bien panzoncita, el ombligo saltado, los pechos aún más inflamados …. etc Pero algo si les digo, que es la etapa más maravillosaque puede vivir una mujer y disfrutarla cada día como que fuera la primera y la última vez que lo vas a pasar 😍🤰🏻así como yo que lo disfruto al máximo esta hermosa etapa que Dios me regalo de nuevo 🙏🏼 #mamifit #bebeluna #happymom #gym

