Shakira: Pensé que nunca más volvería a cantar

Donate $10 to @1dropwater and @fpiesdescalzos and you could win a trip to meet Shak backstage in Las Vegas on the #ElDoradoWorldTour! Enter now at prizeo.com/Shakira ✈ Ayude a One Drop y a la Fundación Pies Descalzos donando $10 y podrá ganar un viaje a Las Vegas donde conocerá a Shak en el concierto de #ElDoradoWorldTour! ShakHQ

A post shared by Shakira (@shakira) on Jul 18, 2018 at 4:53pm PDT