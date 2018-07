Se hace viral el beso en la boca de Cher y Meryl Streep en la premier de "Mamma Mia!"

A sus 72 años, Cher todavía genera escándalos como el que protagonizó en la alfombra roja en la premiere de la secuela de "Mamma Mia!", donde besó en la boca a su compañera actriz Meryl Streep, de 69.

El estreno de "Mamma Mia! Here We Go Again" reunió a todo el elenco de, pero las bellas mujeres fueron las que llevaron la atención.

Diez años después del estreno del musical que rinde homenaje a la banda ABBA, la ganadora del Oscar regresa a la historia acompañada de la intérprete de “Believe”.

Durante la alfombra hubo un momento que acaparó la atención, pues ambas sellaron su regreso al cine con un cariñoso beso en la boca que ha acaparado los titulares alrededor del mundo.

“¡OMG, y ahora qué pasó!”, “No sean depravadas”, “Es un beso inocente, no se espanten”, escribieron varios fans en la publicación de la imagen que se hizo viral en Instagram.

La cantante participará en la cinta como la madre de Donna, quien en su faceta adulta interpreta Streep. De joven el papel es de Lily James.

Las heroínas

Hace unas semanas, la Diva del Pop estuvo como invitada en el popular presentador del "The Late Late Show", de James Corden.

Durante la entrevista contó una anécdota que dejó a todo el mundo con la boca abierta.

Foto: Twitter

Ella y Meryl salvaron a una mujer de ser violada. Las dos actrices estaban juntas en el apartamento de Streep cuando decidieron ir por un helado.

"Llegamos a una esquina y vimos a un hombre gigantesco que estaba arrancando la ropa a una chica. Meryl empezó a chillar. Yo empecé a chillar y las dos corrimos hacia él, se dio la vuelta y corrió hacia nosotras. No sé muy bien cómo pero nos separamos y el hombre pasó entre las dos y salió corriendo del callejón".

"Nos acercamos a la chica. Toda su ropa estaba hecha pedazos y ella sujetaba con fuerza el bolso. Así que tratamos de ayudarla a recomponerse. Una vez que la chica recobró al compostura, estaba un poco en shock. Nos miró y entonces dijo: '¡Oh Dios Mío! ¡Acabo de ser rescatada por Meryl Streep y Cher! Soy actriz y trabajo en un café donde canto y, madre mía, todos mis amigos van a estar super celosos".