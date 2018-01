Como una fan, Kelly Clarkson enloquece al conocer a Meryl Streep en los Golden Globes

Kelly Clarkson demostró que es una mujer común que tiene a sus ídolos, pues no pudo mantener la compostura cuando vio Meryl Streep.

La ganadora de American Idol estaba terminando su entrevista con Ryan Seacrest en los Golden Globes Awards 2018, cuando vio a Streep en la alfombra roja mientras el presentador la ayudaba a bajar las escaleras.

"¡Oh, Dios mío!", gritó la cantante mientras giraba, causando que Seacrest pensara momentáneamente que había tropezado antes de agregar: "¡Eso es Meryl!".

Seacrest hizo una breve presentación antes de que Clarkson preguntara: "¿Puedo conocerte ?! Te he adorado desde que tenía 8 años".

Streep le dio a Clarkson un beso en la mejilla mientras se abrazaban.

La estrella de "The Post" le presentó a la directora de la Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas y codirectora de la Campaña Caring Across Generations, Ai-jen Poo.

Kelly Clarkson freaking out over Meryl Streep is all of us (and I love it) #goldenglobes pic.twitter.com/nSql5PRhCr — Robyn Ross (@RobynRossTV) January 7, 2018

That moment when @Kelly_Clarkson sees Meryl Streep and freaks out. Good to see you KC 🙂 #GoldenGlobes #ERedCarpet pic.twitter.com/n5o0t5VWOq — Ryan Seacrest (@RyanSeacrest) January 7, 2018

Empieza el año con buen pie

La estadounidense inició el 2018 a lo grande, luego de su excelente actuación en Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest, el 31 de diciembre en Hollywood.

Kelly escogió para la ocasión tres de sus más celebrados singles, Love So Soft, Stronger (What Doesn't Kill You) y Whole Lotta Woman.