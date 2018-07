Malva presenta erótico video junto con una Gaby Asturias en sexy lencería

El cantautor guatemalteco MALVA presenta un nuevo tema titulado "Agresiva", luego de un año de ausencia trabajando en su primer disco.

Este es el primer sencillo que representa una nueva faceta del intérprete, en la que debuta y experimenta con el popular género musical denominado, Trap.

La presentadora y modelo guatemalteca, Gaby Asturias, protagoniza el video, en donde aparece mostrando la sensualidad que la caracteriza.

El tema fue grabado en los estudios ZOOM bajo la producción de Blend, y el video musical estuvo a cargo del artista y productor nacional, PIVA.

Un nuevo camino

Platicamos con el famoso cantautor y nos reveló más detalles de su nueva producción, así también platicó cómo fue grabar las escenas con la bella comunicadora.

¿Cuál fue tu inspiración para "agresiva"?

Yo me inspiré en una relación pasada que tuve. Desde que empezó a sonar el tema en mi cabeza sabía que tenía que grabarlo en Trap. Ahora tengo la oportunidad de grabar y componer y jugar con los ritmos. Aunque mi estilo siempre será lo urbano.

¿Qué sorpresas nos trae tu nuevo disco?

Ahorita estoy trabajando en mi EP, en donde le apuesto más a mi gusto y estilo, no tanto a lo comercial. Me he involucrado en cada paso, llevo preparándolo hace un año. Para mí es un nuevo comienzo como artista y he madurado mucho musicalmente.

Gaby es una de las guatemaltecas más seguidas en Instagram, ¿cómo fue grabar con ella?

Me gustó mucho trabajar con ella, es una persona muy profesional, tiene esa chispa con la gente. Todo salió con mucha naturalidad. Lo que quería decir, sin ser extremadamente vulgar.

Lo hicimos con mucho profesionalismo, ella es una excelente persona. Con ella hicimos clic y en ningún momento tuvimos incomodidad.