VIDEO. Carlos Peña sorprende a exMiss Guatemala al cantarle en pleno almacén

Sin duda alguna a Carlos Peña le gusta conquistar con detalles a su esposa Christa García, pero esta vez grabó la reacción de ella.

Mientras la exMiss Guatemala se encontraba en plenas compras, el cantante se acercó a ella y con una dulce voz le interpretó un tema de Luis Miguel.

"Hasta que me olvides voy a intentarlo, no habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera", le cantó al oído.