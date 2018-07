Adal Ramones habla la verdad del video de contenido erótico de su hija Paola

Adal Ramones fue invitado a un programa mexicano "Venga la Alegría" en la sección de Penélope Manchaca llamado "Las cosas como son".

Dentro de esta sección polémica se habló el tema del "bullying en redes sociales", por lo que la conductora invitó a varios "youtubers" dentro de ellos estuvo Adal e Ingrid Coronado.

El ahora conductor de "La Academia" confesó sus experiencias sobre el falso video íntimo de su hija que circuló en las redes sociales.

"Agarraron un video porno y le pusieron 'el video de la hija de Adal', obviamente los medios negaron que fuera Paola. Hablé con el máximo director de Twitter y lograron eliminar cuentas pero no podemos llegar a eso", explicó.

Durante el programa también recordó el momento en el que tuvo que defender a su amigo Yordi Rosado en redes sociales.

Fue hace unos años que se vio vulnerada la privacidad de su colega y dijo que muchos usuarios lo empezaron a atacar.

La historia de Ingrid

Recordemos que cuando se reveló la infidelidad de la conductora, con un compañero del programa y mientras su esposo libraba una batalla contra el cáncer, las redes no tuvieron piedad con ella.

Según confesó durante el segmento, pasó momentos muy duros en los que no quería saber nada.

"Es una situación preocupante porque una persona cuando ataca de frente no es tan cruel, cuando esta cubierto por medio de un 'huevito' porque muchos ni ponen su fotografía sienten que tienen el derecho de ser realmente hirientes y las cosas que dicen pueden ser realmente muy fuertes", aseguró.

"Cuando me sucedió yo ya era una mujer adulta, yo ya había formado mi personalidad, yo ya sé quién soy pero a mí me preocupa que le esté sucediendo a los chavitos que todavía no saben quiénes son", afirmó.