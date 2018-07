Así fue la primera presentación de la guatemalteca Paola Chuc en “La Academia”

@adalramones frente a este gran proyecto. ¡#LaAcademia regresa! ¿Ya nos estás viendo? ❤️🎤🎶 #Academia #LaAcademia #canto #cantar #bailar #show #performance #escenario #reality #México #AdalRamones #instalike #instasinger #TVAzteca

A post shared by La Academia Azteca (@laacademiatv) on Jul 8, 2018 at 6:08pm PDT