El regreso de “La academia” enfrenta el reto de una generación millennial

El reality "La academia" está a punto de arrancar y ya se dieron a conocer los críticos, maestros y los aspirantes. El director, Héctor Martínez, está ansioso por iniciar esta nueva aventura que no tiene ninguna relación con las anteriores.

Publinews Internacional conversó con él acerca de lo que podemos esperar de este programa musical y el gran reto de llegarle al público millennial.

¿Todo listo para el arranque de "La academia"?

Realmente estamos muy contentos, trabajando muy fuerte para que todo esté bien. Creo que va a ser una Academia totalmente nueva, revolucionada con la aportación de esta nueva generación de millennials, que se enfrentarán a una academia de alto rendimiento.

Será una muy interesante forma de ver cómo reacciona este tipo de generación, este tipo de personajes en una escuela donde la exigencia, la puntualidad y la preparación es fundamental.

A nivel tecnológico estoy feliz, porque el set, tanto de "La academia" como el foro de televisión donde vamos a transmitir los proyectos, es impresionante. Así que tenemos muchos ingredientes para darle a los televidentes cosas fantásticas.

¿Tuviste que hacer un estudio para trabajar con esta generación millennial?

Conocemos sus conductas, y lo siento por ellos. Para mí, el ser director de "La academia" es uno de los retos más importantes. Estos chicos se van a topar con pared, se van a topar con una fortaleza de maestros y conductas para poder sacar lo mejor que tienen.

Definitivamente no se lo esperan, es un contraste muy grande con las otras Academias, porque esta generación es contestataria, revolucionaria, pero son flojos, quieren que todo les caiga del cielo y que se merecen todo.

Se van a dar cuenta que la mano de Dios está en otro aspecto de su vida, y tendrán que romperse la cabeza para llamar la atención de los maestros y ganarse un espacio dentro de "La academia" y en el gusto del público.

¿El domingo se presentan los aspirantes, después de que se convertirán en académicos?

En este momento son aspirantes y van a tener que jugársela el todo por el todo para tener un espacio durante la gala uno, el domingo.

No son académicos aún, será a partir de que entren conmigo a "La academia", a partir del próximo lunes. Tenemos representantes de Chile, Guatemala, Honduras y México.

¿Cómo será la relación con el jurado?

Tengo una manera particular de ver a los jueces. Realmente a mí no me interesan, como director me da igual quién esté como juez. Mis jueces son más de 120 millones de mexicanos y de habitantes de este país.

Siempre he tenido claro dentro de mis principios y de los maestros, que no le damos servicio a tres o cuatro jurados, le damos servicio y queremos tener toda la gloria y fracaso de los 120 millones de habitantes del país… lo demás es show.

