La foto de Fernando Carrillo que superó la censura de Instagram y enojó a muchos

Me siento inmensamente honrado de recibir este reconocimiento en mi #mexico bello y amado este próximo Viernes. Gracias al #IMMS del Estado de México 🇲🇽 y al Doctor @galeana.jesus por el honor que me hacen al permitirme luchar a favor de #angelitosunidoscontraelcáncer Los llevo siempre en mi corazón. Me siento #blessed #bendecido y con mucho #amor para entregar. Gracias 😊

