FOTOS. Jared Leto genera controversia al ser "Jesús" en el Met Gala de este año

Jared Leto se apareció en la MET Gala 2018 junto a muchas otras celebridades, pero sin duda él está robando la atención de todos.

Recordemos que este año el tema es “Cuerpos celestiales: Moda y la imaginación católica“, así que su atuendo no ha sorprendido pero si ha generado polémica.

La temática del catolicismo se prestaba a acaparar muchas miradas por su inspiración; sin embargo, el actor llevó las cosas a otro nivel apareciendo como el mismo Jesús.

El también cantante optó por un look de Gucci. Tomando el tema de manera literal, se puso un traje azul y la estola bordada con una corona de espinas de oro.

Se podría decir que Leto, junto con Rihanna, ganó la Met Gala de este año con su interpretación dramática del tema.

Leto acompañó al diseñador de Gucci Alessandro Michele y Lana del Rey durante la alfombra roja de este año.

Antes de llegar, el trío posó para una sesión de fotos provocando miles de comentarios, memes y críticas.

El cielo existe, aquí esta la prueba… ❤️ GOD BLESS YOU @JaredLeto @LanaDelRey #MetGala pic.twitter.com/Ny4zjWznER

Jared Leto actually looks like Jesus pic.twitter.com/gwfeTgrl92

— Lou (@saintxstyleslou) 8 de mayo de 2018