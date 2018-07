Por primera vez, Lucero abre su corazón y habla de su divorcio con Mijares

El 18 de enero de 1997 Lucero y Manuel Mijares se casaron en el Colegio de las Vizcaínas en México. Su enlace matrimonial fue televisado bajo la conducción de Silvia Pinal.

Sin embargo, el amor se acabo y el 4 de marzo de 2011 la pareja de cantantes anunció, mediante un comunicado de prensa, su separación.

A 7 años del triste episodio, la intérprete abrió su corazón en el programa "El Gordo y la Flaca" y contó lo difícil que fue divorciarse.

"Un divorcio es un fracaso, es algo que no sucede… que no es como tú hubieras soñado. Se llevó a cabo nuestro divorcio y somos muy buenos amigos, somos socios, papás de nuestros hijos. Somos gente que nos respetamos, que nos admiramos, que nos queremos, que nos guardamos mucho cariño y agradecimiento entonces no hay pelea", dijo.

La también actriz ha logrado mantener su carrera, y no solo eso, su belleza también. El próximo mes cumple 49 años y luce más sexy que nunca.

Según reveló durante la entrevista, su mejor secreto de belleza es sentirse bien por dentro.

"Yo pienso que la madurez y la edad lógicamente te va dando años y arrugas y desgaste, pero cuando el contenido te da satisfacciones y orgullo y alegrías, yo creo que brillas, yo creo que floreces, cuando todas esas cosas van bien. Me siento muy plena en todos los aspectos bendito Dios", afirmó.

En el lado emocional y romántico también le esta yendo de maravilla, pues disfruta de su relación con el empresario Michael Kuri. “

"Sí yo estoy muy enamorada como mujer de mi pareja, y como enamorada de la vida, enamorada de todas las cosas buenas que me pasan, de todas las bendiciones que tengo. No puedo más que sonreír y agradecer todos los días y mucha gente tal vez no lo entiende, sobre todo los amargados, piensan que estoy fingiendo o que ‘qué flojera, siempre está contenta’, pero qué flojera estar amargado ¿no?", dijo.