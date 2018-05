Esta es la razón por la que Enrique Guzmán le dio una golpiza a Silvia Pinal

El padre de Alejandra Guzmán, Enrique Guzmán, hizo una confesión sobre el pasado de la vida familiar que ha generado polémica y duras críticas hacia el cantante.

Guzmán ha reconocido por primera vez que agredió físicamente a su expareja, pero eso no fue todo, ya que agregó que ella “se lo merecía”.

Después de haberse filtrado un audio donde Alejandra Guzmán revelaba que su padre golpeaba a Silvia Pinal, el cantante se pronunció al respecto en su cuenta de Twitter.

“Una sola vez le falté el respeto a la señora y, ¿saben qué?, se lo mereció. ¡Yo no le he faltado el respeto a ninguna señora! ¡Jamás!, menos esa noche a la señora. Seguramente se me hará fama de ‘golpeador’, después de 50 años lo tendré que aceptar”, decía la declaración que hizo Guzmán.

Asimismo, durante el programa “Ventaneando”, el artista reveló que en él había maltratado físicamente a Silvia Pinal debido a que él se había enterado de ciertas cosas que había hecho la actriz.

Después de 50 años voy a hablar claro de lo que sucedió después de mi salida de la casa de Sylvia! — Enrique Guzmán (@enriqueguzman) May 23, 2018

“Me violenté porque me enteré que ella tenía otro tipo de actividades que no iban conmigo. Lo hice solo una vez pero me arrepiento de haberme dejado llevar”, dijo Guzmán.

Luego del incidente, Pinal engañó a Guzmán diciéndole que quería hacer las pases, pero minutos después, ella utilizó sus influencias para que el personal de seguridad de Mario Moya Palencia, Secretario de Gobernación durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, lo agrediera.

La estrella de cine sabe poner cuatros, ya separados me cita en Sanborn´s de San angel. para que me agarren dos animales de la "Dirección federal de seguridad" a cargo de Mario Moya Palencia. la madriza duró tres horas. — Enrique Guzmán (@enriqueguzman) May 23, 2018

Según el cantante, el personal de Palencia lo subió a un carro, se lo llevó por tres horas y supuestamente lo golpeó por órdenes de Silvia.

Recordemos que próximamente se estrenará una serie biográfica de Silvia Pinal, en donde relata varias etapas de su vida.