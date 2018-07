Critican sin piedad a Eiza González por lucir un bikini y mostrar imperfecciones

Todo el tiempo nos estamos poniendo el pie, atacando y criticando entre nosotras. Pareciera que nos encanta ver los defectos en las demás, nunca los nuestros y usarlos en su contra. Y si no tiene defectos, nuestra propia inseguridad y baja autoestima nos hace inventarlos para poder atacar. No somos capaces de reconocer la belleza natural desde adentro, no somos capaces de aceptar la inteligencia, la preparación, los sacrificios y demás cualidades en otra Mujer y eso es lamentable. Tenemos que cambiar la manera en la que nos relacionamos entre mujeres, tenemos que apoyarnos, valorarnos, respetarnos y alentarnos. Basta de criticas destructivas, basta de hacer todo esto: que si el físico, el peso, las cirugías, pobre o rica, que si soltera, o varios maridos. Ser ama de casa, ingeniera, maestra, empresaria, viajera etc. Son elecciones de vida, cada una tiene la oportunidad de elegir un camino, de dirigir su vida y eso no tiene por qué ser atacado. No ataques lo que no entiendes o con lo que no estás de acuerdo, hay que mejorar de manera personal. Admirar y aplaudir los logros de otras mujeres te enriquecerá y te empujará a conseguir lo que deseas. #mujeresdeesplendor #superatemujer #superateatimismo #Repost @vanidadesmx with @get_repost ・・・ No ataquemos a una mujer por mostrarse real, ella vale más que sus imperfecciones. @eizagonzalez #vanidades #vanidadesmx #eizagonzalez #news #mujeres #tueresmas #mujeresdoradas #proyectomujeres #mujeresinteligentes #mujeresenbusiness #amasdecasa #mujeresdelmundo #mujeresunidas #mujerrealdelmundoreal🤗 #meconozcometransformo #miaastral #miastral #divinaslatinas

