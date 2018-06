Muere el papá de Michael Jackson a los 89 años

Joe Jackson, el papá de Michael Jackson, falleció este miércoles a los 89 años, según informó el portal estadounidense TMZ.

El patriarca del clan Jackson se encontraba hospitalizado en Los Ángeles, aquejado de un cáncer de páncreas en fase terminal.

Hace unos días, su hijo Jermaine confesó que su padre no los dejaba entrar a visitarlo.

this is a beautiful tweet. though it upsets me to see whoever is in charge of this account taking advantage of it. my grandfather did not tweet this. i’m not sure if he’s ever used this account. https://t.co/KU6jikCD7G

— Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) 25 de junio de 2018