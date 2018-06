VIDEO. Gomita estalla de enojo y llora por broma con "El Perro" Bermúdez

La famosa Gomita volvió a ser tendencia en redes sociales después de que Werevertumorro le jugara una mala broma que la hizo llorar de coraje.

Aunque la expayasita siempre está envuelta en el escándalo, esta vez no fue culpa suya.

Por medio de una llamada telefónica, el comediante le ofreció un supuesto trabajo durante la cobertura del Mundial de Futbol 2018.

Sin embargo, le advirtió que debía ir a Rusia con Televisa Deportes y ser pareja de Enrique "El perro" Bermúdez.

De acuerdo a la conversación, el también youtuber le indicó a Aracely Ordaz que la esposa de Bermúdez ya sabía de esta propuesta.

Esto fue lo que hizo estallar, pues no soportó que además le tenían que tomar fotos en la playa con el comentarista tocando su cuerpo.

Enojada y con voz entre cortada, la celebridad mexicana respondió:

“Perdón. A lo mejor la fama que me he creado ha sido por chismes, pero no es porque lo he querido, si no porque así lo han sacado. Mi tirada no es divulgarme con chismes, si lo acepto no me bajaran de pu#$ no me van a bajar de quita maridos. En todo mi trabajo en Televisa jamás he tenido que acostarme con alguien. La neta sí estoy muy buena, pero no es para que me falten al respeto”, mientras que entre lágrimas dijo que era injusto que la trataran así.