George Clooney dona 100 mil dólares para ayudar a niños migrantes

George Clooney y su esposa, Amal, donaron junto a su fundación 100 mil dólares a Young Center, según un comunicado difundido en Nueva York.

Esta entidad apoya a niños migrantes en Estados Unidos que han sido separados de sus familias.

"Young Center for Inmigrant Children's Rights", fundada en Chicago en 2004, lidera un programa para defender los intereses de los menores migrantes no acompañados.

Abogados y trabajadores sociales de esa entidad, acompañados por voluntarios bilingües, son nombrados defensores de los niños por el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Celebridades mostraran su descontento sobre las medidas de seguridad que adoptó Donald Trump sobre separar a niños migrantes de sus familias.

Los esposos confirmaron la donación e indicaron, como copresidentes de la Fundación Clooney por la Justicia, que si bien no pueden "cambiar la política de esta Administración", sí pueden ayudar a defender a las víctimas de esta.

Por su parte, la directora ejecutiva de la entidad, María Woltjen, agradeció el apoyo de la Fundación Clooney por la Justicia e indicó que "no podría ser más vital en este momento".

Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Estados Unidos separó de sus familias a cerca de dos mil menores migrantes en la frontera con México entre el 19 de abril y el 31 de mayo.

The Fake News is not mentioning the safety and security of our Country when talking about illegal immigration. Our immigration laws are the weakest and worst anywhere in the world, and the Dems will do anything not to change them & to obstruct-want open borders which means crime!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de junio de 2018