Las perfectas medidas de la sexy arbitra que enloquecerá a los jugadores del Mundial

Y buena que ta’. 🙆🏽‍♂️⚽️Tarjeta roja 🚩🚩😁 ¿A quién no le gusta el fútbol 🥅? 🤔🙃|| La brasileña #FernandaColombo, calificada como una de las mejores jueces asistentes de su país, hará historia al ser la primera mujer en forma parte del plantel de árbitros de un Mundial. #WorldCup #CopaMundial2018 #Rusia2018 #politicandord

A post shared by PoliticandoRD (@politicandord) on Jun 14, 2018 at 7:03pm PDT