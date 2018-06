Las fotos de la Selección de Irán que enloquecen las redes y arrancan suspiros

El Mundial Rusia 2018 comenzó y toda la atención está puesta en los jugadores, sobre todo en el equipo de Irán, quienes han sido catalogados como unos modelos por las usuarias de las redes sociales.

Las imágenes de los integrantes de la selección iraní vestidos en trajes azules de diseñador han sido compartida por miles y muchas mujeres han comentando lo bien que se ven, incluso mejor que muchos modelos profesionales.

El equipo está formado por jugadores de la liga doméstica de Irán, así como de la máxima categoría rusa y el Campeonato de Inglaterra.

Look at Iran's World Cup Squad!

They look more like models than players pic.twitter.com/CXbfkuBmJL

— Ahmed (@ahmedissleeping) 11 de junio de 2018