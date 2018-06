¿Quién es Anitta, la nueva sensación del reguetón?

Extrovertida, pero al mismo tiempo sencilla y humilde; así es la brasileña Anitta, quien es considerada una de las pioneras en integrar a las mujeres en el reguetón, género que ella define como una forma de expresión y liberación femenina.

La intérprete de "Downtown" recuerda que para ella no fue sencillo triunfar como cantante, pues tuvo una infancia con muchas carencias.

A pesar de ello, la estrella de 25 años es un fenómeno en Latinoamérica, con más de 200 millones de reproducciones en Spotify y YouTube, y ha compartido escenario con grandes personalidades como Andrea Bocelli, J Balvin, Maluma, entre otros con quienes mantiene una estrecha relación.











Publicidad











En entrevista con Publinews Internacional, Anitta habla de cómo se siente en este momento de su carrera musical.

¿Fue complicado ser reconocida en el género urbano?

Bastante, principalmente porque cuando decidí iniciar en la música, muchos amigos y conocidos me decían que no iba a triunfar porque nadie me tomaría en serio cantando reguetón y bailando con un atuendo poco tradicional, pero realmente nunca me importó porque sé que esto es lo que quiero hacer.

También puede interesarte: Así fue el debut de la guatemalteca Stephanie Zelaya en un reality show internacional

Vai Malandra A post shared by anitta 🎤 (@anitta) on May 2, 2018 at 9:15am PDT

¿Dudaste de continuar con tu carrera en la escena musical?

Sí dudé, pero jamás me rendí. Lamentablemente en Latinoamérica todavía hay mucho machismo y eso no permite que las mujeres se puedan expresar libremente. Tienes que usar falda hasta el tobillo y no escuchar reguetón para no ser criticada y eso está mal.

Debemos de liberarnos como mujeres y explorar nuestra sexualidad y nuestro cuerpo; quiero que las mujeres se liberen con mi música.

Otra nota que puede interesarte: J Balvin reconoce a las mujeres en el reguetón

¿Quiénes han sido tus principales influencias?

Recuerdo que de pequeña veía los videos de Beyoncé y pensaba en algún día ser como ella. La veía y me impresionaba por lo hermosa que es y me propuse lograr a ser una exponente reconocida de la música pop como ella, pero ahora en la versión latina.

También entra en: Cantante Anitta enciende las redes con su inusual forma de broncear su busto

Actualmente mujeres exponentes están triunfando en los géneros urbanos ¿Qué piensas de ello?

Me parece increíble, creo que eso era lo que hacía falta para poder dar un paso hacia adelante. Lo que ellas hacen es mostrar que las mujeres también queremos expresar nuestra sensualidad sin estereotipos.

En tus redes sociales se puede ver que mantienes una relación cercana con J Balvin ¿Son más que amigos?

No, para nada, es un gran amigo, de hecho lo considero un hermano. Nos hablamos de forma cariñosa porque nos queremos mucho, como un hermano y una hermana.

Texto: Patricia Carranza/Publinews Internacional